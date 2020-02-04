FETÖ'nün GATA yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı kararı

04.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütle irtibatı tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA personeline yönelik olarak yapılan çalışmalarda, bazı kişilerin örgütle ankesörlü telefon yöntemiyle haberleştiklerinin tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda 17'si GATA personeli olarak aktif görevde (3 profesör, 8 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 doktor), 4'ü emekli (2 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent), 8'i değişik hastanelerde görevli, 2'si istifa etmiş, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış doktor olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Ankara merkezli 7 ilde yapılan operasyonda 23 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA