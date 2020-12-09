FETÖ'nün "GATA yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

FETÖ'nün "GATA yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi

09.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:24
FETÖ'nün

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) GATA yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 27'ye ulaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) GATA yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 27'ye ulaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatı üzerine MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucunda, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak 6'sı "mahrem imam" ve 31'i doktor toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmış, şüphelilerin 21'i dün yakalanmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 27'ye yükseldi.

FETÖ mensuplarının iletişim yöntemi olan ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen doktor şüphelilerden 14'ünün aktif görevde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

İlgili Haberler

Son dakika haberleri! FETÖ'nün 'GATA yapılanması'na operasyon
Son dakika haberleri! FETÖ'nün "GATA yapılanması"na operasyon
FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanması soruşturmasında 10 gözaltı kararı
FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanması soruşturmasında 10 gözaltı kararı
Son dakika haber... - FETÖ'nün GATA yapılanması soruşturmasında 37 gözaltı kararı
Son dakika haber... - FETÖ'nün GATA yapılanması soruşturmasında 37 gözaltı kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Pierre Webo Rıza Çalımbay Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ'nün "GATA yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 10:56:01. #1.15#
title