FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında Fikret Seçen ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında... - Haberler
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FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında Fikret Seçen ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında...

AA / Melike Gallenkuş - Haberler | Güncel
FETÖ'nün

FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında Fikret Seçen ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame düzenlendi.

FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında Fikret Seçen ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame düzenlendi.

AA / Melike Gallenkuş - Son Dakika Haberleri
FETÖ'nün 'futbolda şike' kumpasında yer alan eski hakim ve savcılar hakkında iddianame

FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasında yer alan eski hakim ve savcılar hakkında iddianame

 FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği sırada yanında Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç varmış

FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği sırada yanında Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç varmış
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