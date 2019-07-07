FETÖ'NÜN FİRARİLERİ - Suikast timinin "tek firarisi"

DURMUŞ GENÇ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan hainler arasındaki tek firari isim olan eski yüzbaşı Burkay Karatepe kırmızı bültenle aranıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırının ardından 37 kişilik "suikast timi"nde yer alan darbeci askerler, İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçtı.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sonucu timde yer alan 37 darbeci askerden 36'sı yakalandı. Özel Kuvvetlerde görevli eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise kaçtı. Firari Karatepe'nin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğünce özel ekip kuruldu.

Ekipler, Karatepe'nin, 16 Temmuz sabahı tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terlik giyinerek Marmaris'ten İzmir'e kaçtığını, ardından bir yakınının yardımıyla Eskişehir'e gittiğini tespit etti.

Araştırmalar sonucu Karatepe'nin Kütahya-Afyonkarahisar istikametine çıkış yaptığını belirleyen ekipler, çalışmalarını bu bölgelerde yoğunlaştırdı. Bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameraları kayıtları incelemeye alındı.

Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde de görev yapan ve saklanma konusunda tecrübeli olduğu belirtilen Karatepe'nin yakalanması için tüm ihtimalleri değerlendiren ekipler, bu kapsamda birçok alana operasyon düzenledi. Ekipler, Karatepe'nin son olarak görüldüğü bölgelerde fotoğraflarını, eşkal bilgilerini gösterip bilgi paylaşarak görülmesi durumunda ihbarda bulunulmasını istedi. Gelen ihbarlar değerlendirildi ancak bölgede yapılan tüm incelemelere rağmen firari darbeciye ulaşılamadı.

Kırmızı bültenle aranıyor

Firari Burkay Karatepe, 36 aydır aranıyor.

Karatepe hakkında, yurt dışına kaçmış olma ihtimaline karşın kırmızı bülten çıkartıldı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, sanıklardan 31'ine dörder ve 3'üne birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birine 4, birine 3, 4'üne ise birer defa müebbet hapis cezası vermişti. Bir sanığı 18 yıl, diğerini ise 15 sene hapis cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, birinin ise beraatini kararlaştırmıştı.

Davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ve 13 ay sonra yakalanan eski yarbay Özcan Karacan ile Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı eski albay Ramazan Elmas'ın ise dosyası ayrılmıştı.

Davada, Burkay Karatepe hakkında yakalama emirlerinin devamı ve infazlarının beklenmesine karar verilirken, sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedilmişti.

Mahkemenin "tutuklamaya yönelik yakalama" kararıyla aranan Karatepe için kırmızı bülten çıkarılması kararı, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmişti.

Firari Karatepe, kırmızı bültenle aranıyor.

Kaynak: AA