FETÖ'NÜN FİRARİLERİ: Gemiden top atışı emri veren darbeci yarbay

METİN GİRGİN - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul açıklarında gemiden top atışı yapılması emri veren eski yarbay Güray Çerman aranıyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz ihanet girişiminde aktif rol oynayan, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca yurt dışına kaçtı.

Darbecilerden gelen talimat üzerine İstanbul açıklarında gemiden top atışı yapılması emri veren eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Komutanı kurmay yarbay Güray Çerman da firari isimler arasında bulunuyor.

Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasının iddianamesine göre, 15 Temmuz ihanetinin başarıya ulaşması için sabah saatlerine kadar çaba sarf eden Güray Çerman, darbecilerin sözde atama listesinde "Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı" olarak görevlendirilen ve örgu¨t tarafından "Abdurrahman" kod adı verilen tuğamiral Ayhan Bay'ın talimatı, 5. Komodor Önder Öngör'ün emriyle savaş gemisini seyre çıkardı.

Dönemin Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin "Sadece Donanma Komutanından emir alınması, başka personelin verdiği emirlerin yerine getirilmemesi, bilahare verilecek emrin beklenmesi ve hazır olunması" talimatına rağmen emirleri dinlemeyen Çerman, yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet" ve 8 yıl hapisle cezalandırılan 5. Muhrip Filotillası Komodoru kurmay albay Önder Öngör ile hareket etti.

Kendisine verilen kurallara aykırı emir ve talimatları sorgulamadan uygulayan Çerman, komodor Öngör'ün direktifiyle İstanbul açıklarında gemiden top atışının yapılması emrini verdi ancak "Personel yetersizliği nedeniyle 5/54 top atışını yapamayacağını" komodora rapor etti.

Çerman, TRT'de sözde "sıkıyönetim bildirisi"nin okunduğu sırada, anons sisteminden gemideki herkesin bu kanalı açması yönu¨nde anons yaptırdı.

FETÖ'cülerle telefonla görüşmüş

Gu¨ray Çerman'ın, kullandığı belirlenen GSM hatlarıyla ilgili yapılan HTS incelemesinde, FETÖ/PDY terör örgu¨tu¨ u¨yesi olmak suçundan haklarında soruşturma yu¨ru¨tu¨len ve Donanma ile irtibatı olmayan birden çok şu¨pheliyle bağlantısı olduğu tespit edildi.

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Çerman'ın 16 Temmuz 2016'da polis tarafından ifadesi alındı.

Amiral Yalçın Payal'ın 02.33'te J-Chat u¨zerinden gemilere çektiği "Hali hazırda limanlardan ayrılmış olan gemiler, bu emrin alınmasına mu¨teakip u¨s/limanlara geri intikal edecektir. Emrin alındığı telli hatlardan DONANKOM Harekat Merkezi'ne ve e-yazışmadan rapor edilecektir" şeklindeki talimatını alıp almadığı konusundaki soru üzerine Çerman, "Bahse konu talimatı X-Band uydu muhabere sistemini aktif hale getirmememizden dolayı J-Chat sistemi işletilemediğinden almadım ancak seyir su¨resince cep telefonum açık durumdaydı ve RATT/BROADCAST mesaj sistemini kayıt etmekteydim. Bu iki sistem gemiler ve karargahlar arası ana haberleşme vasıtasıdır. Tu¨m bu kanallardan da donanma karargahından böyle bir emir almadım. Benimle irtibata geçen olmadı.16 Temmuz sabahı 09.06'da Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun çektiği RATT/BROADCAST mesaj gemime ulaşmıştır." beyanını verdi.

Çerman, ifadesinde şunları iddia etti:

"15 Temmuz gecesi 02.36 sıralarında Donanma Komutanı Veysel Kösele ile cep telefonu u¨zerinden göru¨ştu¨m. Kendisi bana 'Çerman nerelerdesin?' diye sordu. 'Komutanım, Armutlu kuzeyindeyim. Oldukça eksik personelle seyre kaldırıldım. 5 komodor şu an benim gemimde ve beni seyre kaldırdı.' dedim. Kendisi, 'Çerman, şu anda ben TCG Yavuz'a geçiyorum kimseden emir alma sadece beni dinle. Ben gemilere birazdan hareket tarzına ilişkin emir vereceğim.' dedi. 5. Komodor Önder Öngör'ün benim gemimde olmasına oldukça şaşırdı ve '5 komodor sende mi?' diye teyit ettirdi. Bende olduğunu doğruladım. Bana, 'Endişe ediyorsan uygun bir yere demirleyebilirsin' dedi ancak gemimde demirleme işini yapacak porsun astsubayı da olmadığı için 'Komutanım, uygun göru¨rseniz Yalova önlerinde driftte kalayım.' dedim, onayladı, telefonu kapatmadan hemen önce '5 komodoru da dinleme.' dedi."

Gemide görevli yüzbaşı A.S. ise ifadesinde saat 21.40 sıralarında komodor albay Önder Öngör'ün genel anons sisteminden "Telefonların kullanılmamasının hayati öneme haiz olduğu, telefonların toplatılmasını ve televizyon ile X-Band'ın (uydu haberleşme sistemi) kapatılmasını" anons ederek emrettiğini, daha sonra gemi komutanı Gu¨ray Çerman'ın da telefonların toplatılması, televizyon ve X-Band kapatılması emrini verdiğini belirtti.

Ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması isteniyor

16 Temmuz'da saat 11.30 sıralarında gemiyi Gölcük Poyraz Limanı'na getiren Çerman, polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Daha sonra firar eden ve yurt dışında olduğu değerlendirilen Çerman'ın, 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Harekat Subayı deniz kurmay binbaşı Mehmet Çavdar'a 2015 yılında "tam sicil notu" verdiği tespit edildi.

Çerman'ın 14 Kasım 2016 tarihinde Milli Savunma Bakanlığının onayı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkartıldığı, girmiş olduğu yabancı dil sınav sonuçları arasında anormallikler olduğu belirlendi.

Güray Çerman hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA