FETÖ'nün firari "mahrem ablası" Ankara'da yakalandı
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FETÖ'nün firari "mahrem ablası" Ankara'da yakalandı

10.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:03
FETÖ'nün firari

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari "mahrem ablası" olduğu belirlenen şüpheli, durdurulan bir araçta yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari "mahrem ablası" olduğu belirlenen şüpheli, durdurulan bir araçta yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün gaybubet evlerinde saklanan firari "mahrem ablaları"nı yakalamak için çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan M.A'nın Yenimahalle'de olduğunu tespit etti.

Çalışmalarını bu ilçede yoğunlaştıran ekipler, şüpheliyi başkasına ait bir araçla seyir halindeyken durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan şüpheli gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.

M.A'nın Bank Asya'da hesabının olduğu, FETÖ'ye müzahir şirketlerde çalıştığı ve ByLock kullandığı tespit edildi.

Öte yandan şüphelinin eşi S.A'nın da örgütün "emniyet mahrem imamı" olduğu ve halen tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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