FETÖ'nün firari "mahrem ablası" Ankara'da saklandığı evde yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ'nün firari "mahrem ablası" Ankara'da saklandığı evde yakalandı

FETÖ'nün firari 'mahrem ablası' Ankara'da saklandığı evde yakalandı
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi olarak aranan S.S, Ankara'nın Keçiören ilçesinde saklandığı evde gözaltına aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi olarak aranan S.S, Ankara'nın Keçiören ilçesinde saklandığı evde gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube bünyesinde kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu 3 yıldan bu yana firari olan FETÖ üyesinin Keçiören'de bir evde saklandığı tespit edildi.

Takibe alınan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan S.S, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Hakkında İzmir Adliyesi tarafından yakalama kararı bulunan firari FETÖ şüphelisinin 3 yıldan bu yana Keçiören bölgesinde saklandığı belirlendi.

Şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgütte "ev ablalığı" ve sözde eğitim yapılanması içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Help Turkey' başlığı altında yapılan paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlattı
Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Help Turkey" başlığı altında yapılan paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında korkutan görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü kararttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında korkutan görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü kararttı
Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki iddianame hazır! Görüntüyü yayınlayanlar da dahil 7 kişi hakkında suç duyurusu
Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki iddianame hazır! Görüntüyü yayınlayanlar da dahil 7 kişi hakkında suç duyurusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Meral Akşener Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Yıldız Tilbe Haluk Levent Gülben Ergen Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FETÖ'nün firari "mahrem ablası" Ankara'da saklandığı evde yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 12:50:45. #1.14#

title