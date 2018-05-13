Fetö'nün Firari 'Hususi İmamı' Yakalandı
İzmir merkezli 15 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik 96 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında firari olarak aranan örgütün sözde hususi imamlarından İ. S. yakalandı.
İzmir merkezli 15 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik 96 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında firari olarak aranan örgütün sözde hususi imamlarından İ. S. yakalandı.
Kaynak: Dunya.com