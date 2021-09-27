FETÖ'nün firari "büyük bölge talebe mesulü" Afyonkarahisar'da yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün sözde "büyük bölge talebe mesulü" olduğu belirlenen hükümlü, Afyonkarahisar'da yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün sözde "büyük bölge talebe mesulü" olduğu belirlenen hükümlü, Afyonkarahisar'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve KHK'yle kapatılan Afyonkarahisar Kamu Çalışanları Yardımlaşma Derneğinde görev yaparken ihraç edilen N.Y'yi, Dumlupınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Örgütün sözde "büyük bölge talebe mesulü" ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri