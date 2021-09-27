FETÖ'nün firari 'büyük bölge talebe mesulü' Afyonkarahisar'da yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ'nün firari "büyük bölge talebe mesulü" Afyonkarahisar'da yakalandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
FETÖ'nün firari

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün sözde "büyük bölge talebe mesulü" olduğu belirlenen hükümlü, Afyonkarahisar'da yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün sözde "büyük bölge talebe mesulü" olduğu belirlenen hükümlü, Afyonkarahisar'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve KHK'yle kapatılan Afyonkarahisar Kamu Çalışanları Yardımlaşma Derneğinde görev yaparken ihraç edilen N.Y'yi, Dumlupınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Örgütün sözde "büyük bölge talebe mesulü" ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ebru Şallı Stefan Kuntz Burak Yamantürk
Spor Cüneyt Çakır Bülent Uygun Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FETÖ'nün firari 'büyük bölge talebe mesulü' Afyonkarahisar'da yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 11:06:47. #1.11#