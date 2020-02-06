FETÖ'nün eyalet muhasebecilerine operasyon
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FETÖ'nün eyalet muhasebecilerine operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütünün sözde Meram eyalet bölge muhasebe mes'ulü, Milli Eğitimden sorumlu imam oldukları tespit edilen 4 kadın şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

06.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:00
FETÖ'nün eyalet muhasebecilerine operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütünün sözde Meram eyalet bölge muhasebe mes'ulü, Milli Eğitimden sorumlu imam oldukları tespit edilen 4 kadın şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, sözde Meram eyalet bölge muhasebe mes'ulü, Milli Eğitimden sorumlu imam oldukları tespit edilen 4 kadın şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün sabah saatlerinde Konya ve Bartın'da eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - KONYA

Kaynak: İHA
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