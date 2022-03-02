FETÖ'nün eyalet kasasından itiraf (2) - Haberler

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FETÖ'nün eyalet kasasından itiraf (2)

Demirören Haber Ajansı, Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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FETÖ'nün eyalet kasasından itiraf (2)

12 KİŞİ TUTUKYANDIİzmir'de, FETÖ/PDY'nin güncel ve eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İZMİR (DHA) - 12 KİŞİ TUTUKYANDI

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin güncel ve eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR


FETÖ'nün eyalet kasasından itiraf (2)

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, İzmir, Güncel, Haberler

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