FETÖ'nün eyalet kasasından itiraf (2)
Demirören Haber Ajansı, Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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12 KİŞİ TUTUKYANDIİzmir'de, FETÖ/PDY'nin güncel ve eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İZMİR (DHA) - 12 KİŞİ TUTUKYANDI
İzmir'de, FETÖ/PDY'nin güncel ve eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR