Fetö'nün "Eyalet Ablası" Yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "eyalet ablası" kadın ile kocası, örgütün gaybubet evinde yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalar neticesi FETÖ/PDY Terör Örgütü Samsun yapılanmasında " İlkadım eyalet ablası" olarak tabir ettikleri örgüt yöneticisi seviyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve firarda olan Derya E. ve eşi firari FETÖ şüphelisi Erdal E., bugün İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde saklandıkları gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN