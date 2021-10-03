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FETÖ'nün 'eyalet ablası' tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel
FETÖ'nün 'eyalet ablası' tutuklandı

DENİZLİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan ve 'eyalet ablası' olduğu iddia edilen Ayşe Özdoğan (44), yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan ve 'eyalet ablası' olduğu iddia edilen Ayşe Özdoğan (44), yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ayşe Özdoğan'ın, Serinhisar ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Dün operasyon düzenleyen polis, Ayşe Özdoğan'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdoğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayşe Özdoğan'ın örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı, ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütün 'eyalet ablası' olarak görev yaptığı iddia edildi.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri
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