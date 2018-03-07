Fetö'nün "Eyalet Ablası"Nın Eşi Adliyede

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün " İlkadım eyalet ablası" olduğu öne sürülen Derya E'nin eşi Erkan E. adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün Samsun yapılanmasında "İlkadım eyalet ablası" olarak tabir ettikleri yönetici konumunda bulunan Derya E. ile gözaltına alınan Erkan E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı öne sürülen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Çift, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde 26 Şubat'ta hücre evinde yakalanmış, Derya E'nin, "Derya55" kullanıcı adıyla örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve uygulamaya 15 bin 891 kez giriş yaptığı tespit edilmiş, 1 Mart'ta adliyeye sevk edilen Derya E'ye çıkarıldığı mahkeme ev hapsi kararı vermişti.