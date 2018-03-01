Fetö'nün "Eyalet Ablası"Na Ev Hapsi

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve örgütün " İlkadım eyalet ablası" olduğu öne sürülen Derya E'ye ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince eşi Erdal E. ile gözaltına alınan, örgütün Samsun yapılanmasında "İlkadım eyalet ablası" olarak tabir ettikleri yönetici konumunda faaliyet gösteren Derya E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Derya E'ye, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.

Erdal E'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

FETÖ'nün "gaybubet evi"nde 26 Şubat'ta yakalanan Derya E'nin, "Derya55" kullanıcı adıyla örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve uygulamaya 15 bin 891 kez giriş yaptığı tespit edilmişti.

Zanlının örgüte ait evlerle ilgilendiği ve FETÖ mensuplarının evlendirilmesinin koordinasyonunda da yer aldığı belirlenmişti.