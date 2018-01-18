Fetö'nün "Evlendirme İmamı"Na 8 Yıl Hapis
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki "evlendirme imamı" olduğu kaydedilen kişi 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki "evlendirme imamı" olduğu kaydedilen kişi 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.
Özel eğitim kurumlarında çalışan Ceyhun Öğrenenefe adlı sanığın yargılandığı dava, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlandı.
Mahkeme, Öğrenenefe'yi "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırdı ve tutukluluğunun devamına karar verdi.
Öğrenenefe'nin, örgütün Diyarbakır'daki "evlendirme imamı" olduğu belirtildi.