Fetö'nün "Ev Ablasına" Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün "ev ablası" olduğu belirlenen sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Fadime Kopar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Kopar, savunmasında, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben hiçbir şekilde terör örgütüne üye olmadım, ilgim ve alakam da yoktur. Dernek üyeliğim de yasaldır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock'u kullandığını, ev ablalığı yaptığını, evdeki öğrencileri örgütün emir ve talimatları doğrultusunda yönlendirdiğini ve KHK ile kapatılan örgütle iltisaklı derneğe üye olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.