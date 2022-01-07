FETÖ'nün "ev ablası" olduğu öne sürülen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça tutuksuz K.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

FETÖ'nün "ev ablası" olduğu öne sürülen K.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık A.C'nin ifadesine yer verildi.

K.K. ile Şanlıurfa'da örgüte ait aynı evde sohbet toplantılarına kaldıklarını belirten tanık, "K.K, FETÖ içerisinde 'ev ablalığı' görevini yapıyordu. Bu görevi sırasında örgüt evinin tüm sorumluluğu ona aitti. Ayrıca örgütsel toplantıları organize ediyordu. Örgüt elebaşına ait kitapları okur ve videoları izlettirirdi." ifadelerini kullandı.

İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı kaydedilen K.K'nin, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği bilgisine yer verildi.

Sanığın, "mahrem imam"ların talimatıyla FETÖ içinde "ev ablalığı" yaptığı ve örgütsel sohbetlere katıldığı belirtilen iddianamede, K.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

K.K, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet