Fetö'nün Esnaf Yapılanmasına Operasyon

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Buca bölgesindeki esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında yakalama çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Dikili ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen operasyonda 17 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, kasaya gizlenmiş yüklü miktarda para ile örgüt mensuplarının yakalanması halinde sorgu sırasında vermeleri gereken cevaplar ile ilgili hazırlanmış doküman ele geçirildi.



Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmanın devam ettiği belirtildi.