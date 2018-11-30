Fetö'nün "Esnaf Sorumlusu"Na Hapis Cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin davada, örgütün esnaf sorumlularından olan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Muzaffer Akcan ile avukatı katıldı.

Sanık Akcan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir örgütle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı yönündeki iddiaları da kabul etmeyen sanık Akcan, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock'u kullandığını ve esnaf sorumlularından olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Akcan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.