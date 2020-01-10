FETÖ'nün Eskişehir "büyük bölge sorumlusu" sanığa hapis cezası
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FETÖ'nün Eskişehir "büyük bölge sorumlusu" sanığa hapis cezası

Eskişehir'de, FETÖ üyesi, ByLock kullanıcısı ve sözde Eskişehir "büyük bölge sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

10.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:48
FETÖ'nün Eskişehir

'de, FETÖ üyesi, ByLock kullanıcısı ve sözde Eskişehir "büyük bölge sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.


4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Derya Sakin ile avukatı katıldı.


İddiaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.


Mahkeme heyeti, Sakin'e "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kaynak: AA
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