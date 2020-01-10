FETÖ'nün Eskişehir "büyük bölge sorumlusu" sanığa hapis cezası
Eskişehir'de, FETÖ üyesi, ByLock kullanıcısı ve sözde Eskişehir "büyük bölge sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Eskişehir'de, FETÖ üyesi, ByLock kullanıcısı ve sözde Eskişehir "büyük bölge sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Derya Sakin ile avukatı katıldı.
İddiaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Sakin'e "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.