Fetö'nün Eski Şanlıurfa İl İmamı ve Eşi Adana'da Yakalandı

Adana'da FETÖ'nün eski "Şanlıurfa il imamı" ile aynı suçtan aranan eşi, örgüte ait hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "gaybubet evleri"nin tespitine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüpheli bir ikamete operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, "FETÖ/PDY terör örgütü yöneticiliği yapmak" suçundan Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan O.N.K. ile aynı suçtan aranan eşi P.E.K'yı saklandıkları örgüte ait "gaybubet evinde" yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden O.N.K'nın 2011 ile 2014 yılları arasında örgütün sözde "Şanlıurfa il imamı" olduğu ve gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu bildirildi.