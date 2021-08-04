FETÖ'nün eski dershanesi gençlik merkezine dönüşüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ'nün eski dershanesi gençlik merkezine dönüşüyor

FETÖ'nün eski dershanesi gençlik merkezine dönüşüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, eskiden FETÖ'ye ait olan eski dershanesi binasının, gençlere yönelik nezih bir ortama dönüşeceği bildirildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, eskiden FETÖ'ye ait olan eski dershanesi binasının, gençlere yönelik nezih bir ortama dönüşeceği bildirildi.

Muradiye Mahallesi 85 ada, 43 parselde bulunan 4 katlı eski dershane binası, Muratlı İlçe Müftülüğüne tahsis edilerek 'Muratlı Gençlik Merkezi' olması için çalışma başlatıldı. Projesi çizdirilen binada çalışmaların startı verildi.

23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddeleri gereğince mühürlenen dershanenin mülkü de yaklaşık 4 yıl önce devlete geçmişti. Konuyla ilgili bilgi veren Muratlı İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu, Muratlı Gençlik Merkezi'nde eğitim odasından toplantı odasına, eğlence salonundan spor salonuna kadar her şeyin düşünüldüğünü anlattı.

İmkan ve donanımının iyi düzeyde olması öngörülen Muratlı Gençlik Merkezi ile ülkenin ve milletin geleceğinin teminatı olan gençlerin, bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği ve merhamet duygusuyla yetişmelerine, milletimizi bir araya getiren değerlerin, insani haslet ve faziletlerin nesilden nesle aktarılarak üretilmesine katkı sağlanmak isteniyor.

AK Parti Muratlı İlçe Başkanı Ali Atılgan ise Gençlik Merkezi'nin inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yaklaşık 1,3 milyon TL'lik projenin hayata geçirildiğini, projenin tüm ilçeye ve özellikle de gençlere hayırlı olmasını diledi.

(Müberra Çelebi/İHA)

FETÖ'nün eski dershanesi gençlik merkezine dönüşüyor
FETÖ'nün eski dershanesi gençlik merkezine dönüşüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına soruşturmasına yönelik soruşturmada 40 gözaltı kararı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına soruşturmasına yönelik soruşturmada 40 gözaltı kararı
Ankara merkezli 2 FETÖ soruşturmasında 40 gözaltı kararı
Ankara merkezli 2 FETÖ soruşturmasında 40 gözaltı kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Tuğba Özay Prens William
Spor Mete Gazoz Hakan Reçber Rıza Kayaalp Meliha İsmailoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FETÖ'nün eski dershanesi gençlik merkezine dönüşüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 18:01:46. #1.16#

title