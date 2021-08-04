FETÖ'nün eski dershanesi gençlik merkezine dönüşüyor

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, eskiden FETÖ'ye ait olan eski dershanesi binasının, gençlere yönelik nezih bir ortama dönüşeceği bildirildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, eskiden FETÖ'ye ait olan eski dershanesi binasının, gençlere yönelik nezih bir ortama dönüşeceği bildirildi.

Muradiye Mahallesi 85 ada, 43 parselde bulunan 4 katlı eski dershane binası, Muratlı İlçe Müftülüğüne tahsis edilerek 'Muratlı Gençlik Merkezi' olması için çalışma başlatıldı. Projesi çizdirilen binada çalışmaların startı verildi.

23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddeleri gereğince mühürlenen dershanenin mülkü de yaklaşık 4 yıl önce devlete geçmişti. Konuyla ilgili bilgi veren Muratlı İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu, Muratlı Gençlik Merkezi'nde eğitim odasından toplantı odasına, eğlence salonundan spor salonuna kadar her şeyin düşünüldüğünü anlattı.

İmkan ve donanımının iyi düzeyde olması öngörülen Muratlı Gençlik Merkezi ile ülkenin ve milletin geleceğinin teminatı olan gençlerin, bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği ve merhamet duygusuyla yetişmelerine, milletimizi bir araya getiren değerlerin, insani haslet ve faziletlerin nesilden nesle aktarılarak üretilmesine katkı sağlanmak isteniyor.

AK Parti Muratlı İlçe Başkanı Ali Atılgan ise Gençlik Merkezi'nin inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yaklaşık 1,3 milyon TL'lik projenin hayata geçirildiğini, projenin tüm ilçeye ve özellikle de gençlere hayırlı olmasını diledi.

(Müberra Çelebi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı