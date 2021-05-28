FETÖ'NÜN EMNİYET YAPILANMASININ KULLANDIĞI EVLERE 'HİJYEN' ADI VERİLMİŞ
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FETÖ'NÜN EMNİYET YAPILANMASININ KULLANDIĞI EVLERE 'HİJYEN' ADI VERİLMİŞ

FETÖ'NÜN EMNİYET YAPILANMASININ KULLANDIĞI EVLERE 'HİJYEN' ADI VERİLMİŞ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali Çağlar TINBEK/ İstanbul Merkezli 6 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı.

Ali Çağlar TINBEK/ İstanbul Merkezli 6 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Tamamı Polis Akademisi'nden atılan 30 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun, ankesör ve sabit kontörlü telefon hattı kullanılarak ardışık arama yapan örgüt üyesi emniyet mensuplarına yönelik ilk operasyon olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 06.00'da, İstanbul Merkezli 6 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. 56 adrese eş zamanlı yapılan operasyoda 30 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Polis Akademisi'nde atılan eski öğrenci 46 şüpheliye yönelik yapılan operasyon, 16 şüphelinin yakalanması için sürüyor.

Operasyonun,emniyet teşkilatında ankesör ve sabit kontörlü hat ile ardışık arama yapan şüphelilere yönelik ilk operasyon olduğu bildirildi. Şüphelilerin kullandığı, örgüte ait evlere ise "Hijyen Evi" adı verildiği  öğrenildi.

-Görüntü dökümü: ------------------

-Operasyondan görüntüler


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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