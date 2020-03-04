FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı
ANKARA'da, FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23'ü eski emniyet personeli 24 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.
ANKARA'da, FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23'ü eski emniyet personeli 24 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'Emniyet Mahrem Yapılanması' ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, kamu görevinden çıkarılan 23 eski emniyet personeli ve 1 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, bugün itibariyle Ankara merkez ve ilçelerinde 18 şüpheli gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA