FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanması operasyonunda 18 gözaltı
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FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanması operasyonunda 18 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

27.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:28
FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanması operasyonunda 18 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni gözaltı kararları alındı.

Soruşturma kapsamında 30 şüphelinin FETÖ silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıklarını tespit edilmesi üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda İstanbul'da ve 5 ilde 18 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ünün yurt dışına çıktıkları tespit edildi.

Ekiplerin diğer şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: AA
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