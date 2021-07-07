FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan sanık 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan sanık 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan sanık 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen eski öğretmen Erol Canikli, 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen eski öğretmen Erol Canikli, 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Canikli ve avukatı katıldı.

Görüşü sorulan savcı, önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrarladığını belirterek, sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki savunmasını yapan Canikli, FETÖ üyesi olmadığını ve terör örgütünün amaçları doğrultusunda emniyet yapılanmasında görev almadığını iddia etti.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ileri süren Canikli, dava dosyasında hakkında talep edilen cezayı gerektirecek kadar delil olmadığını savundu.

Yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığına inandığını dile getiren Canikli, beraatını talep etti.

Sanık avukatının savunmasının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre sanık Canikli, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapisle cezalandırıldı ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
Son dakika haberleri... FETÖ'nün 'yargı teşkilatı mahrem imamı' oldukları belirlenen 66 zanlı hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberleri... FETÖ'nün "yargı teşkilatı mahrem imamı" oldukları belirlenen 66 zanlı hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 'yargı teşkilatı mahrem imamı' oldukları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "yargı teşkilatı mahrem imamı" oldukları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Selin Şekerci Melisa Döngel Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan sanık 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 19:24:01. #1.15#

title