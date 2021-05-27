FETÖ'nün emniyet mahrem sorumlusu yakalandı
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FETÖ'nün emniyet mahrem sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün emniyet mahrem sorumlusu yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Soner" kod adlı emniyet mahrem sorumlusu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Soner" kod adlı emniyet mahrem sorumlusu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele için kurulan özel ekibin çalışmaları sonucunda 2017 yılından bu yana Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan aranma kaydı bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Soner" kod adlı emniyet mahrem sorumlusu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. 4 yıldır firar olan N.Ç.'nin yakalanmamak için kılık değiştirdiği, kayıtsız bir evde saklandığı ve başkasının üzerine kayıtlı olan bir araç kullandığını tespit eden özel ekip, takibe aldığı şüpheliyi uzun çalışmalar sonucu yakaladı.

Milli Eğitim Bakanlığından ihraç olan şahsın ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütsel mesajlaşmalar yaptığı tespit edildi. Şüphelinin aynı zamanda yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı öğrenildi. Yine bir polis uygulama noktasında başkasına ait kimlik numarasını kullanmaya çalışan N.Ç., yapılan incelemede sahte kimlik kullandığı tespit edilince yakayı ele verdi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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