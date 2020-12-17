FETÖ'nün "emniyet mahrem kadın yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlı serbest bırakıldı
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FETÖ'nün "emniyet mahrem kadın yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlı serbest bırakıldı

17.12.2020 18:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:26
FETÖ'nün

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem kadın yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem kadın yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 6 zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan gözaltına alınan bir şüphelinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması ve karantinaya alınması dolayısıyla işlemlerinin ertelendiği öğrenildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.

Operasyon

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Aralık'ta FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığını tespit edilen 7 kadın zanlıyı, kent merkezi ve Sandıklı ilçesinde eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirilmiş, dijital materyallere incelenmek üzere el konulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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