FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı' tutuklandı, eşi adli kontrolle serbest
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FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı' tutuklandı, eşi adli kontrolle serbest

FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı' tutuklandı, eşi adli kontrolle serbest
Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel

ANKARA'da, saklandıkları evde yakalanan FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem imamı' Bilal Ünal tutuklanırken, eşi Aysu Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANKARA'da, saklandıkları evde yakalanan FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem imamı' Bilal Ünal tutuklanırken, eşi Aysu Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik daha önce yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 'mahrem imam' Bilal Ünal ve eşi Aysu Ü., 2 gün önce saklandıkları evde yakalandı. Ünal çifti, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Bilal Ünal, 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasını kabul etmedi. Hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bilmediğini, kimseden saklanmadığını ve terör örgütü ile ilişkisinin olmadığını savunan Ünal, 'ByLock' kullanmadığını da iddia etti. 'Emniyet yapılanması' içinde örgütün sözde üst düzey 'imam'larıyla farklı telefonlardan irtibat kurduğu iddialarını da kabul etmeyen Ünal, mahkemece tutuklandı. Eşi Aysu Ü. ise hakkında yakalama kararı çıkaran mahkemede verdiği ifadenin ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan

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