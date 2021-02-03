FETÖ'nün emniyet imamı firari Kozanlı Ömer'in avukatına 15 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla 2014'te Bank Asya'ya 2,5 milyon lira yatıran, örgütün firari emniyet imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil'in avukatı Orhan Karakuş'un, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla 2014'te Bank Asya'ya 2,5 milyon lira yatıran, örgütün firari emniyet imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil'in avukatı Orhan Karakuş'un, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Orhan Karakuş ile tutuklu bulunduğu cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, sanığın avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunması için söz verilen sanık Karakuş, FETÖ'nün firari emniyet mahrem imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil'in avukatlığını yapmasının örgütsel bir bağ olmadığını, Özdil'in trafik davasına baktığını, daha sonra basında Özdil hakkında çıkan haberler üzerine açılan davaları takip ettiğini öne sürdü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna yönelik tespiti de reddeden Karakuş, "O programı indirmedim, kullanmadım. Bana gösterilen listede örgütsel olarak gizli konuşacağım kimse yok." savunmasını yaptı.

FETÖ elebaşının talimatıyla 2014'te bir bankadaki 2,5 milyon lirasını Bank Asya'ya yatırdığı belirlenen Karakuş, talimatla para yatırmadığını, bir işletmeyi devralmak için bu bankaya parasını havale ettiğini öne sürdü.

Özdil'in müvekkili olduğu davalarda avukatlık ücreti alıp almadığı, fatura kesip kesmediği soruları üzerine sanık Orhan Karakuş, ücret aldığını ancak fatura kesmediğini iddia etti.

Esasa ilişkin mütalaa

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanığın telefonuna örgüt içi haberleşmede kullanmak üzere örgütün haberleşme programı ByLock yüklendiği, FETÖ elebaşı Gülen'in talimatı üzerine örgütün bankasında mevduat artışına gittiği belirtildi.

Esas hakkındaki mütalaada, sanık Karakuş'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Orhan Karakuş'a esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için ek süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak