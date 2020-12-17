Son dakika haberi | FETÖ'nün 'emniyet ablaları'na operasyon: 7 gözaltı
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Son dakika haberi | FETÖ'nün 'emniyet ablaları'na operasyon: 7 gözaltı

17.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:42

Son dakika gelişmesine göre FETÖ'nün 'emniyet ablaları'na operasyon: 7 gözaltı Kadınların 6'sı adliyeye sevk edildi, biri Covid-19 çıkınca karantinaya alındı Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'emniyet mahrem kadın yapılanması'na yönelik operasyonda örgüt içerisinde 'abla' diye adlandırılan 7 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'emniyet ablaları'na operasyon: 7 gözaltı

Kadınların 6'sı adliyeye sevk edildi, biri Covid-19 çıkınca karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'emniyet mahrem kadın yapılanması'na yönelik operasyonda örgüt içerisinde 'abla' diye adlandırılan 7 kişi gözaltına alındı. 6 kadın şüpheli adliyeye sevk edilirken, bir kadın şüpheli ise korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Aralık'ta FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasında yer aldığını tespit edilen 7 kadın zanlıyı, kent merkezi ve Sandıklı ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 6'sı adliyeye sevk edilirken, bir kadın ise gözaltına alınırken yapılan Covit-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Yakalanan ve örgüt içerisinde 'abla' diye adlandırılan sorumlu kişiler olduğu öne sürülen kadınların çoğunluğunun yaş ortalamalarının yüksek olması ise dikkatlerden kaçmadı. Şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından mahkeme sevk edilmeleri bekleniyor.

Son dakika haberi | FETÖ'nün 'emniyet ablaları'na operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberi | FETÖ'nün 'emniyet ablaları'na operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberi | FETÖ'nün 'emniyet ablaları'na operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberi | FETÖ'nün 'emniyet ablaları'na operasyon: 7 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

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