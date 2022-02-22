FETÖ'nün eğitimden sorumlu mahrem sorumlusu Burdur'da tutuklandı - Haberler
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FETÖ'nün eğitimden sorumlu mahrem sorumlusu Burdur'da tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ'nün eğitimden sorumlu mahrem sorumlusu Burdur'da tutuklandı

Burdur'da, FETÖ/PDY terör örgütünün eğitim yapılanmasından sorumlu mahrem sorumlusu tutuklandı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da, FETÖ/PDY terör örgütünün eğitim yapılanmasından sorumlu mahrem sorumlusu tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri kentte FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlara devam ediyor. Kent genelinde düzenlenen operasyonlarda Bylock kullananlarında aralarında bulunduğu 3 askeri personel, 2 sivil ve 1 avukat gözaltına alındı. Denizli'de gözaltına alınarak Burdur'a getirilen Ö.G.'nin örgütün eğitim yapılanmasından sorumlu mahrem sorumlusu olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i serbest bırakılırken, Ö.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Burdur, Mahrem, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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