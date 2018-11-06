Fetö'nün Düzce'deki "Üniversite Yapılanması" Davası

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "üniversite yapılanması" davasında 3'ü firari 5'i tutuklu 77 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında bazı yeni delillerin dosyaya eklendiğini açıkladı.

Buna göre, tutuklu sanık R.S. hakkında, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılması nedeniyle dosyanın birleştirildiği aktarıldı.

Mahkeme Başkanı, R.S'ye, "2010 yılında yapılan ve iptal olan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) 120 sorudan 118 soruyu doğru olarak işaretlemişsin. Tekrarlanan sınavda 120 sorudan 83 soruyu doğru olarak işaretlemişsin. İddianamede sınav sorularının çalındığı, soruların örgüt üyelerine dağıtıldığı yer alıyor, bu konuda savunman nedir?' diye sordu.

R.S, iddiaları reddederek, şöyle konuştu:

"Bunlar iftira ve yalan. Ben Sakarya'daki bir dershanede kimya öğretmeni olarak çalışıyordum. 2008-2009 ve 2010 yılında yapılan KPSS'lere çok yoğun çalıştım. Hem kursa gittim hem de okulda bu sınavlara çalıştım, 3 sınavda da birbirine yakın puanlar aldım. Kitapçığımın incelenmesini istiyorum, orada durum net olarak görülecektir. 2010 yılında 2. sefer yapılan KPSS'ye çok çalışamadığım için 83 doğru yaptım."

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatların savunmalarını alan mahkeme heyeti, diğer sanıkların dinlenilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

İddianameden



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında eski Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bünyamin Dikici'nin de bulunduğu 77 sanığın, örgüt tarafından organize edilen sohbetlere katıldıkları ve talimat ile Bank Asya'ya para yatırdıkları bilgisi yer alıyor.



İddianamede, 77 sanık hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan beşer yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.