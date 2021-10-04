FETÖ'nün 'doktor' konumunda olan üyesi yakalandı

İZMİR (İHA) - Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden öğretim görevlisiyken ihraç edilen ve sözde örgütün askeri öğrencilerinden sorumlu Selim Kürklü isimli şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yakalanan ve hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hüküm bulunan Selim Kürklü'nün yakalanması için Afyonkarahisar'da operasyonda düzenlendi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Kürklü, Organize Sanayi Bölgesi'nde saklandığı yerde yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürklü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen Kürklü'nün İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden öğretim görevlisiyken ihraç edildiği ve örgütte konumun 'doktor' konumunda olduğu, ayrıca askeri öğrenciler ile ilgilenen kişi olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

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