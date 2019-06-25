FETÖ'nün Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin davada yargılanan tutuksuz sanıklar eski Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Aytekin Sır, Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr. Aslan Bilici'nin duruşması görüldü.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Saraç ve Sır ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde tanık olarak dinlenen, sanıkları teşhis eden V.H'nin, "DÜ Tıp Fakültesi'nde görev yaptığı dönemde sanıkları gördüğü ve FETÖ ile bağlantıları hakkında bir bilgisinin olmadığı" yönündeki ifadesini okudu.

Bunun üzerine savunma yapan sanıklar Saraç ve Sır da haklarında teşhis ve beyanda bulunan tanık V.H'yi tanımadıklarını ileri sürdü.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, bu celse hazır edilemeyen tanık Ö.F.A'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden gelecek celse dinlenilmesi için nöbetçi Batman Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İstenen ceza

İddianamede, eski Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Aytekin Sır, Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr. Aslan Bilici'nin "silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA