Fetö'nün Deniz Kuvvetleri Yapılanmasına Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin soruşturmada, aralarında muvazzaf askerler ile askerlerden sorumlu sivillerin de bulunduğu 70 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde, geçtiğimiz günlerde yakalanan, örgütün bazı asker üyelerinden sorumlu olduğu, yapılanmanın Marmara Bölgesi'ndeki en üst düzey seviyesindeki Halit kod adlı sözde "imama" bağlı bulunduğu ve bir devlet okulunda öğretmenlik yaptığı belirlenen Engin kod adlı şüpheli E.K'den ele geçirilen dijital dokümanlar sonucunda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halen faaliyet yürüten şüphelilere ulaşıldı.

Savcılık, söz konusu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında halen faaliyet yürütülen yarbay, binbaşı ve yüzbaşı rütbelerindeki 2'si ihraç, 2'si açığa alınmış, 11'i halen muvazzaf olmak üzere toplam 15 subay ile askerlerden sorumlu "müdür yardımcısı, müdür ve öğretmen" kademelerinde sivil yöneticiler ve sivil yöneticilerle örgütsel muhaberede görev yaptığı anlaşılan 18 sivil yönetici eşi dahil olmak üzere toplam 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

Savcılığın talimatını alan polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada E.K'den ele geçirilen dijital dokümanların incelemesinin de sürdüğü öğrenildi.

Söz konusu dijital dokümanlarda, örgütsel yazışmaların içeriğinin güncel olduğu, örgüt mensubu askerlerin tayini, görev yerleri, ve yapılanmada askerden sorumlu "öğretmen" tabir edilen hangi sivil unsurun sorumluluğuna hangi askerin verileceği, sivil unsur ve askerlerin kod isimleri, hangi askerin yeni kurmaylık sistemi olan "Karsu" (karargah subaylığı eğitimi) eğitimine sızdırılacağı, hücre evlerinin adresleri, hangi yöntemle ve güzergahlar üzerinden firari edilmesi gerektiği, örgüt mensubu sivil unsur ve askerlerin eş bilgileri de dahil örgüt arşivine ilişkin delillerin bulunduğu öğrenildi.