FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün...
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FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün...

FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

07.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:46
FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün...

FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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