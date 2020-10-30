FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıkların mütalaaya karşı savunması tamamlandı
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FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıkların mütalaaya karşı savunması tamamlandı

30.10.2020 17:51 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:54
FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıkların mütalaaya karşı savunması tamamlandı

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıkların mütalaaya karşı savunması tamamlandı.

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıkların mütalaaya karşı savunması tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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