FETÖ'nün darbe girişiminde dizinden yaralanan gazi, "Mermi sıyırma sesleri"ni unutamıyor Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu demokrasi karşıtı, darbeci askerlerin halka kurşun sıktığı kalkışmada dizinden yaralanan Afyonkarahisarlı Aykut Sakartepe, 15 Temmuz 2016'da yaşadıklarını unutamıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu demokrasi karşıtı, darbeci askerlerin halka kurşun sıktığı kalkışmada dizinden yaralanan Afyonkarahisarlı Aykut Sakartepe, 15 Temmuz 2016'da yaşadıklarını unutamıyor.

Sakartepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işi gereği 15 Temmuz 2016'da İstanbul'da yaşadığını belirterek, o gün akşam Çengelköy'den bir esnafın kendisini telefon ile aramasının ardından darbe girişiminden haberdar olduğunu söyledi.

Saat 21.00 civarında abdest aldıktan sonra arkadaşlarıyla sokağa indiklerini dile getiren Sakartepe, şunları kaydetti:

"İnsanlar bilinçli ve şuurluydu. Çoluk, çocuk, yaşlı, gençlerin hepsi darbeye karşı koymak için dışarıya, sokaklara çıkmıştı. Önce, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçtik. Saat 22.00'ye doğru da oradaki asker görünümlü teröristler, halk tarafından etkisiz hale getirildi. Daha sonra, onlar silahlarıyla beraber polise teslim edildi. Tabii o arada yaralananlar ve şehit düşenler oldu. Daha sonra biz Boğaziçi Köprüsü'ne doğru harekete geçtik ancak o tarafta bazı kavşaklar teröristlerce kesildiği ve tutulduğu için geçemedik. Önce, Kanlıca iskeleden karşıya geçtik. Akabinde Emirgan'dan Boğaziçi Köprüsü'ne intikal ettik. Orada da epeyce bir kalabalık vardı. Yani, milyonlar diyebilirim. Tankın ateşlendiği, helikopterlerin ve F-16'ların roket attığı dehşetli bir geceydi. Gece, 2-3 gibi orada darbecilere karşı koyarken sağ dizimden yaralanarak, Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldım. Tedavi sürecim 1,5 yıl sürdü. Hamdolsun şimdi ayaktayız. Allah, ülkemize böyle dehşetli günler ve hain girişimler yaşatmasın."

"Mermi sıyırma seslerini unutamıyorum"

O gece, farklı düşüncede olan ancak vatanı ve milleti için bir araya gelen insanları gördüğünde mutlu olduğunu aktaran Sakartepe, "Onların hepsi o gün vatanı, bayrağı ve mukaddesatı için sokağa çıkmıştı. Orada unutamadığım ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde beklerken Anadolu yakasına doğru tankın ateş etmesi ve o esnada gerçekten hiç kimsede bir irkilme olmamasıydı. Çökme, siper alma gibi. Yine, 12-13 yaşlarında bir kız çocuğu çok yüksek bir tiz sesle, 'Daha ne duruyoruz, kaç tanemizi daha öldürebilirler, yürüyelim üzerilerine' diye bağırıyordu. İşte o esnada o köprüde hareket başladı. O anı hiç unutamıyorum. Bir de oradaki 'mermi sıyırma' seslerini unutamıyorum, hala kulaklarımda çınlıyor." ifadelerini kullandı.

Sakartepe, Türkiye'de bundan sonra darbe yapmak için niyetlenenlerin hiçbir zaman başarılı olamayacağı yorumunda bulunarak, "Teknoloji ve iletişim avantajları ile milletimizin üstün ferasetiyle bu hain darbe girişimi önlendi. Darbe düşüncesinde olanlar da varsa eğer, şimdiden vazgeçsinler. Hainler, hiçbir zaman bu ülkede başarılı olamayacak." dedi.

Kaynak: AA