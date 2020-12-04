FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 132 sanıklı davanın karar duruşması, 30 Aralık'ta görülecek
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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 132 sanıklı davanın karar duruşması, 30 Aralık'ta görülecek

04.12.2020 19:23 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:26
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 132 sanıklı davanın karar duruşması, 30 Aralık'ta görülecek

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 132 sanıklı davanın karar duruşması, 30 Aralık'ta görülecek.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 132 sanıklı davanın karar duruşması, 30 Aralık'ta görülecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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