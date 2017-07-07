Fetö'nün Darbe Girişimi Sırasında İstanbul Valiliğini İşgal Eden Askerlere Yardıma Gitmeye Çalışan...
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalışan 1'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, olay tarihinde er olarak görev yapan 23 sanığın beraatine hükmetti.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalışan 1'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, olay tarihinde er olarak görev yapan 23 sanığın beraatine hükmetti.