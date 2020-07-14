FETÖ'nün darbe girişimi daha dün gibi hafızalarda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FETÖ'nün darbe girişimi daha dün gibi hafızalarda

Malatya'da sivil toplum örgütü temsilcileri Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine tepki gösterdi.

FETÖ'nün darbe girişimi daha dün gibi hafızalarda
14.07.2020 13:09 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:17

Malatya'da sivil toplum örgütü temsilcileri Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine tepki gösterdi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, hain darbe girişimin üzerinden 4 yıl geçtiğini ancak o geceyi anlatmanın çok zor olduğunu söyledi.

"15 Temmuz aziz ve asil Türk milletinin şanlı geçmişinde, tarih boyunca kuşaktan kuşağa bir destan olarak anlatılabilecek bir hadisedir." diyen Özcan, şöyle devam etti:

"Belki bizden sonraki kuşaklar bunları yazılı metinlerde okurken veya büyükleri bu destanı dinlediklerinde bunu hafızalarında bir yere oturtamayacakları kadar şanlı ve büyük bir destandır. 15 Temmuz, içerideki FETÖ'nün bir kısım yandaş terör örgütleriyle bir takım dış güçlerle beraber planladığı, milli iradenin sandığa yansıttığı siyasi iradeyi bertaraf ederek, bir takım güçlerle beraber Türkiye'nin ekonomik, siyasal ve sosyal geleceğini tahakküm altına almak isteyen, bölgede yükselen Türkiye Cumhuriyeti Devletini, yine vesayet gruplarının üzerinde cirit attığı hale dönüştürme girişimiydi. O gece bu asil ve aziz Türk milleti hiçbir şeyi düşünmeden o tankların önüne geçerek, tankların altına gözünü kırpmadan yatarak darbe girişimini önlemiş bir milletten bahsediyoruz. (Darbe girişimi) Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve hükümeti iktidarda indirmeyle beraber Türkiye'yi yeniden vesayetçi grupların ve zihniyetlerin tahakkümü altına girmiş bir ülkeye dönüştürülmekten başka bir şey değildir."

Darbe girişimi sırasında hastaneden yatan annesinin yanında refakatçi olduğunu aktaran Özcan, yaşananları televizyonda gördüğü, alt yazıda İstanbul'da boğaz köprüsünün bir takım askerlerce kuşatıldığına dair bilgiler aldığını ifade etti.

"Malatya kritik ve stratejik bir noktaydı"

Darbe girişimi olduğunu öğrenince annesini hastanede bırakarak ilk etapta AK Parti İl Başkanlığı önüne gittiğini dile getiren Özcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Parti binasının önünde toplanalım, şehir merkezine intikal edelim' diye konuştuk. Ulaşabildiğimiz herkese ulaşarak AK Parti il binasının önünde toplandık, milletvekillerimiz ve il başkanımız hadiseyle ilgili bir takım açıklama yaptıktan sonra kent merkezine Valilik çevresine yürüyerek, intikal ettik. Malatya, darbe girişiminde kritik ve stratejik bir noktaydı. O dönem ki valimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve vatandaşlar bunun farkına vardı. 7. Ana Jet Üssü Malatya'da sivil havalanımız askeri havaalanı olarak da kullanılıyordu. Hızlı koordinasyonla oluşabilecek tüm sıkıntıları bertaraf edecek planlamayla askeri kışlaların önünde araçların çıkışına engel olacak hadiseler gerçekleştirildi. Havaalanında, uçakların sevkiyat yapmalarına, havalanına inişlerine engel olacak tedbirler alındı."

O gece sabaha kadar çok sıkı nöbet tuttuklarını aktaran Özcan, "Bir kısmımız 2. Ordu Komutanlığı önünde, bir kısmımız, havaalanında bir kısmımız ise kent merkezinde stratejik bölgelerde canı pahasına nöbet tuttu. Malatya o gece darbe girişimini en sağlıklı ve doğru yöntemlerle bastırmış illerden bir tanesi." diye konuştu.

"40 bin üyemize haberleri olsun diye mesaj attık"

Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın ise hain darbe girişimin yaşandığı gece yaylalardaki küçükbaş havyan üreticilerini ziyaretten döndüğünü anlattı.

Darbe girişimini öğrenince ilk etapta AK Parti İl Başkanlığı önüne akabinde valilik binasının önüne gittiğini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız daha açıklama yapmadan, darbe girişiminden haberimiz olur olmaz, hazırlıklarımızı yaptık ve oraya gittik. Biz platform üyesi yaklaşık 40 bin kişiye mesaj attık, yaylalarda, ilçelerde olan yetiştiricilerimizin haberi olsun diye. Burada, kalleş, aşağılık bir çalışma var, bozulması lazım, bozacak olanda halktır, vatandaştır. Sabaha kadar birçok yerde 2. Ordu'nun önünde tatsızlıklar, sıkıntılar olduğunda 'çatışma var' dendiğinde oraya gittik. Sabahladık oralarda. Darbe girişiminden sonraki gün zırhlı personel taşıyıcılarının yerlerinden ayrılması, kent merkezine doğru yönelmesi nedeniyle Minibüsçüler Odası ve farklı arkadaşları organize ederek, yolları kapattık. Darbe girişiminin ilk günü haberi olup gelenler bizim için çok değerli. Cep telefonlarına mesaj giden yetiştiricilerimiz hayvanını, peynirini, sütünü, çocuğunu bırakarak, valilik önüne toplandı. Tüm çiftçimizden, yetiştiricilerimizden Allah razı olsun."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı Magazin
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi Magazin
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı Güncel
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız Spor
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi. Spor
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Mehmet Han Hüseyin Filiz Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Fırat Aydınus İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize Milli Çayeli
Şu an buradasınız: FETÖ'nün darbe girişimi daha dün gibi hafızalarda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 14:33:09. #1.14#
title