FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) cezaevi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gümüşhane ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) cezaevi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gümüşhane ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, şüpheli ifadelerinde isimleri geçen, ardışık yöntemle arandığı tespit edilen ve örgütün cezaevi kadın ve erkek yapılanmasında görev aldığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, aktif görevde olan öğretmen H.D. Gümüşhane'de, özel sektörde çalışan E.B. ise Antalya'da yakalandı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA