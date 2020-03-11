FETÖ'nün Çankırı'daki yeni yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il genelinde yeniden yapılanmasına yönelik çalışma yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il genelinde yeniden yapılanmasına yönelik çalışma yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, yaklaşık 8 ay devam eden çalışmalar sonucu, FETÖ/PDY'nin il genelinde yeni bir yapılanma içinde olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, cezaevindeki örgüt üyelerinin yakınlarına maddi yardım yaptıkları, avukat buldukları ve örgütü diri tutmaya çalıştıkları tespit edilen H.C, C.M, A.A, S.Ö ve F.T. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA