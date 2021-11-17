FETÖ'nün 'büyük bölge talebe mesulü'ne 7 yıl 6 ay hapis

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün sözde 'büyük bölge talebe mesulü' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Emre B., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Emre B., hazır bulundu. Örgütün sözde 'büyük bölge talebe mesulü' olduğu ve 'mahrem yapılanma' içinde yer aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan Emre B., örgüt ile hiçbir bağlantısı olmadığını iddia ederek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık Emre B.'yi 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay süreci dikkate alınarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri

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