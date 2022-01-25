FETÖ'nün Bursa yapılanmasının sorumlusu Çanakkale'de yakalandı - Haberler
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FETÖ'nün Bursa yapılanmasının sorumlusu Çanakkale'de yakalandı

FETÖ'nün Bursa yapılanmasının sorumlusu Çanakkale'de yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Bursa sorumlusu Çanakkale'de yakalandı.

ÇANAKKALE (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Bursa sorumlusu Çanakkale'de yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik başlattıkları teknik ve fiziki takip sonucu, Bursa'nın sözde üst seviye güncel sorumlusu Y.O, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Y.O.'nun çantasında önemli örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi. Y.O., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

FETÖ'nün Bursa yapılanmasının sorumlusu Çanakkale'de yakalandı

FETÖ'nün Bursa yapılanmasının sorumlusu Çanakkale'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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