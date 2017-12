Fetö'nün Bolu'daki Emniyet Yapılanması Davası

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 73 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Bolu Adliyesi'ndeki mahkeme salonlarının yeterli olmaması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı.



Tutuklu 30 sanık, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında salona getirildi. Duruşmada, tutuksuz yargılanan bazı sanıklar da hazır bulundu.



Duruşma, tanıkların dinlenmesiyle devam etti.



Emniyetin mahrem imamı olduğu iddiası ile "Mahrem İmamlar" davası soruşturması kapsamında hakkında dava açılan tutuklu sanıklardan Mustafa Yıldız duruşmada tanık olarak dinlendi.



FETÖ/PDY ile öğrencilik döneminde tanıştığını, KPSS'yi kazanarak Bolu'ya atandıktan sonra önceki bağlantıları nedeniyle FEM Dershanesine gittiğini anlatan Yıldız, şunları söyledi:



"Orada A.E. isimli şahısla görüştüm. Kendisinin biyoloji öğretmeni olduğunu biliyorum. 'Bana polislerle sohbet yapmak ister misin?' dedi. Ben kabul edince benimle birlikte hakkında dava açılan Rıdvan Yücel ile irtibata geçmemi söyledi. Rıdvan Yücel'le görüştüğümde bana polislerle sohbet grubu oluşturmam gerektiği ifade edildi. Bu şahsın talebi ile dini bilgilerimi polislere aktaracağım düşüncesiyle mahsur görmeyerek talepleri kabul ettim."



Yıldız, sohbetlere devam ettikleri dönemde Rıdvan Yücel'in telefonuna ByLock yüklemeye çalıştığını belirterek, "Ben grubumdaki polislerle sohbetlere devam ederken, ByLock'un kurulması gerektiğini bana Rıdvan Yücel söyledi ve kurdu. Bana 'Mehmet' kod adını da doğrudan Rıdvan Yücel verdi. Birkaç hafta sonra yeniden Rıdvan Yücel ile görüştüm. 2016'da İsmail, Necmi ve Mevlüt isimli polislerle tanıştırdı. Benim grubumda bu şahısların olacağını söyledi. Bahsettiğim şahıslar dışında Osman ve Şeref isimli polisler de benim sohbet grubumdaydı. Bu sohbet toplantılarının 2015 yılı eylülden 2016 bahar aylarına kadar düzensiz şekilde devam ettiğini hatırlıyorum." şeklinde konuştu.



Sohbet toplantılarının belirli bir yerde olmadığını, her hafta farklı yerde olduğunu da aktaran Yıldız, "Sohbet toplantılarını sabit bir yerde yapmazdık. Daha çok grupta bulunan polislerin evlerinde yapmaktaydık. Bu sohbetlerde Kuran okuyup, namaz kılıyorduk. Karşılıklı olarak dini paylaşımlarda bulunuluyordu. Günlük olaylardan ve siyasi gelişmelerden de konuşuyorduk. Benim grubumda olan şahıslar da Rıdvan'la irtibat halindelerdi. Ben Rıdvan'ın örgüt içindeki pozisyonunu tam olarak bilmiyorum." ifadelerini kullandı.



Yıldız, kendisi hakkında "mahrem imam" olduğu gerekçesi ile dava açıldığını da hatırlatarak, "Ben mahrem imamlık kavramının ne olduğunu bilmiyorum. Rıdvan Yücel de bana mahrem imam olduğumu söylemedi. Ben bunu daha sonra basından öğrendim. Yapının gizliliğe riayet edilmesi konusunda zaten genel bir öğretisi vardı. O yüzden genel gizlilik kurallarını uyguladım. Benim faaliyetlerimle ilgili ekstra bir uyarıda bulunulmadı." diye konuştu.



"Telefonlar kapalı ve sessiz konumda sohbetin yapıldığı oda dışında bırakılırdı"



Duruşmaya Trabzon'dan SEGBİS ile katılan tanık N.A. ise emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri yinelediğini söyledi.



FETÖ yapılanması ile 2015 sonu 2016 yılı başında irtibatı olduğunu dile getiren N.A, şöyle devam etti:



"Ben, 2009'da Bolu il merkezine komiser yardımcısı olarak atandım. Benimle birlikte Bolu'ya atanan E.T, İ. U, O.G, V. N, C.G, S.K. isimli komiser yardımcılarının da adı geçen cemaatle bağlantılı olduklarını bilmekteydim. Atamadan sonra Rıdvan Yücel bizimle irtibata geçerek bir araya gelmemizi sağladı. Bu şahıs aracılığıyla cemaat tarafından tertip edilen sohbet toplantılarına katılmaya başladık. İlerleyen zamanlarda C.G, V.N. ve S.K. ile bir araya gelmeye başladık. Yaklaşık 2 yıl Rıdvan Yücel bizimle ilgilendi."



N.A. sohbet toplantılarının bir dönem Mustafa isimli bir şahıs tarafından yapıldığını anlatarak, "Bu toplantıları hafta içinde ve haftada bir kez toplantıya katılanların evlerinde yapmaktaydık. Sohbetin nerede yapılacağı kendi aramızda kararlaştırılırdı. Telefonlar kapalı ve sessiz konumda sohbetin yapıldığı oda dışında bırakılırdı. Bu yöndeki uygulama artık gelenek haline geldiğinden bu yönde bir talimat veya uyarı gerekmemekteydi. Toplantılarda Rıdvan Yücel dini sohbet verir, Risale-i Nur'dan bölümler okur, Fethullah Gülen kitaplarını okur ve CD'lerini izletirdi." dedi.



Kendilerinden sorumlu "abi" olan Rıdvan Yücel'in 2015 yılının ortalarında diğer sohbet abisi Mustafa ile İ.U. ve M.K'nin telefonu ile kendisinin telefonuna Eagle isimli programı yüklediğini de belirten N.A, bundan sonra haberleşmenin program üzerinden yapılacağını söylediğini anlattı.



Duruşmaya diğer tanıkların da dinlenmesi için 12 Ocak'a kadar ara verildi.



İddianameden



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 77 sayfalık iddianamede, "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında dava açılan 36'sı tutuklu, 3'ü firari 73 sanığın her biri için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.