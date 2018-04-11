Fetö'nün Bölge Sorumlusunun Yunanistan Bayraklı Yatta Yakalanması

FETÖ/PDY'nin sözde Samsun bölge yetkilisiyle Marmaris'te Yunanistan bayraklı yatta yakalanan zanlılardan ikisi tutuklandı.

Marmaris'te yat limanına düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan V.K, H.A. ve E.T.Ş, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan V.K. ile E.T.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ tarafından 2015'de Samsun, Tokat, Amasya, Çorum ve Sinop'tan sorumlu Samsun bölge yetkilisi olarak atanan ve ByLock içeriklerinden tespit edilen "Fatih" kod adlı Murat Elmas, yat limanına 9 Nisan'da düzenlen operasyonda yanındaki 5 kişiyle gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Elmas Samsun'a, E.B. Çorum'a, M.G. de Konya'ya süren adli işlemleri kapsamında sevk edilmiş, diğer 3 kişinin işlemleri Marmaris'te yapılmıştı.