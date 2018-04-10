Fetö'nün Bölge Sorumlusunun Yunanistan Bayraklı Yatta Yakalanması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde Samsun bölge yetkilisiyle Marmaris'te Yunanistan bayraklı yatta yakalanan zanlılardan 3'ü adliyeye sevk edildi.

Marmaris'te yat limanına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden V.K. H.A. ve E.T.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bu arada örgütün sözde Samsun bölge yetkilisi Murat Elmas Samsun'a, E.B. Çorum'a, M.G'de Konya'ya gönderildi.

Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında FETÖ tarafından Samsun, Tokat, Amasya, Çorum ve Sinop'tan sorumlu Samsun bölge imamı olarak atanan ve ByLock içeriklerinden tespit edilen "Fatih" kod adlı Murat Elmas'ın Marmaris'te olduğunu tespit etmişti. Marmaris'teki birimlerle yapılan irtibat sonucu ekipler yat limanına 9 Nisan'da düzenledikleri operasyonda Yunanistan bayraklı bir yatta Murat Elmas ile yanındaki 5 kişiyi gözaltına almıştı.